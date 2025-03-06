Jordan Jumpman Air

可调节运动帽

¥249

军旅绿/黑/黑
大学蓝/白色/白色

Jordan Jumpman Air 可调节运动帽采用皮革平檐设计，搭配爆裂纹图案，塑造经典风范。背面扣带可定制个性化的贴合感。

  • 显示颜色： 军旅绿/黑/黑
  • 款式： 642093-356

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