Jordan Jumpman Air

男子马甲

¥529
¥899
41% 折让

Jordan Jumpman Air 男子马甲采用无袖设计，塑就轻盈保暖的穿着体验。宽松版型，易于叠搭。该款马甲采用梭织面料匠心制成，搭配合成材质填充物，在降温时营造出众保暖效果。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CN4268-015

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。