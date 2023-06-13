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      Jordan Jumpman Bball Muscle

      幼童背心和短裤套装

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      Jordan Jumpman Bball Muscle 幼童套装专为儿童玩耍而设计，助力孩子尽情畅玩。 背心采用针织面料，质感顺滑。配套短裤采用柔软法式毛圈面料，结合弹性腰部设计，带来舒适贴合体验，让孩子自在奔跑、跳跃和迈步。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FQ0622-010

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