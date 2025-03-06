Jordan Jumpman Celebration Dri-FIT

男子针织衫

¥249

黑/游戏宝蓝
浅清透蓝/白色
白色/挑战红

Jordan Jumpman Celebration Dri-FIT 男子针织衫采用柔软的排汗吸湿面料，巧妙融入绚丽图案设计，以出色风采向传奇篮球巨星致敬。

  • 显示颜色： 黑/游戏宝蓝
  • 款式： 717112-011

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