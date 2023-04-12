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      Jordan Jumpman Classics

      大童（男孩）上衣

      ¥199
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      黑/健身红
      白色

      Jordan Jumpman Classics 大童（男孩）上衣采用透气网眼布面料，巧搭醒目图案，演绎经典篮球球衣风格，帮助身体保持凉爽。

      • 显示颜色： 黑/健身红
      • 款式： CZ2046-010

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