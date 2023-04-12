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      Jordan Jumpman Classics 婴童连体衣可让小宝贝随心运动。一体式连体衣采用舒适针织面料，搭配经典标志设计，专为小小运动员精心打造。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： CV3686-687

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