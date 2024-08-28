Jordan Jumpman Core 大童针裥短裤采用针裥细节设计，塑就休闲外观，成就暖天基础佳选。采用由棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；休闲版型营造充裕空间，便于内搭紧身裤，提升包覆效果。

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