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      Jordan Jumpman Diamond Low PF

      男子篮球鞋

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      极光绿/橙红/黑
      白色/金属金

      Jordan Jumpman Diamond Low PF 男子篮球鞋搭载汀克·哈特菲尔德亲自设计的外置菱形镂空设计鞋笼，提供轻盈支撑和前掌的出色回弹性能，新颖的功能细节专为满足篮球运动的需求精心打造。耐穿外底，令你畅享比赛体验。

      • 显示颜色： 极光绿/橙红/黑
      • 款式： CI1209-300

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