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      Jordan Jumpman Flight 幼童加绒套头连帽衫和长裤套装包含两件单品，采用柔软加绒针织面料，将舒适温暖和趣味活力融于一身，成就孩子的心仪之选。套头连帽衫采用休闲剪裁，便于叠搭；配套长裤结合舒适弹性腰部和锥形裤筒，塑就无拘运动体验。

      • 显示颜色： 黑/健身红
      • 款式： HF2476-010

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