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      Jordan Jumpman

      Footed 婴童连体衣

      ¥269

      白色
      碳素灰

      Jordan Jumpman Footed 婴童连体衣专为婴童设计，采用柔软针织面料，袖口搭配翻折式手套，有助预防小手指刮伤娇嫩肌肤。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： CT4940-100

      尺寸与尺码

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