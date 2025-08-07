 
Jordan Jumpman High Flying 幼童短裤 - 传奇中褐

Jordan

Jumpman High Flying 幼童短裤

14% 折让
传奇中褐
黑

穿上 Jordan Jumpman High Flying 幼童短裤，舒适凌跃。采用梭织锦纶面料，轻盈舒适；弹性腰部设计，塑就舒适贴合感；内置衬裤营造出色包覆效果，令孩子畅动自如。


  • 显示颜色： 传奇中褐
  • 款式： HJ2130-212

Jordan

14% 折让

产品细节

  • 面布：100% 锦纶。里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。