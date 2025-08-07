Jordan
Jumpman High Flying 幼童短裤
穿上 Jordan Jumpman High Flying 幼童短裤，舒适凌跃。采用梭织锦纶面料，轻盈舒适；弹性腰部设计，塑就舒适贴合感；内置衬裤营造出色包覆效果，令孩子畅动自如。
- 显示颜色： 传奇中褐
- 款式： HJ2130-212
产品细节
- 面布：100% 锦纶。里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
