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      Jordan Jumpman Offcourt Quarter

      大童长裤

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      Jordan Jumpman Offcourt Quarter 大童长裤采用梭织棉混纺面料，巧搭 Jumpman 标志，焕新演绎出众设计。 拉链口袋结合魔术贴粘扣翻盖贴袋，可安全存放现金和钥匙等基本小物件。 包边弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感。 可搭配多种人气 Jordan 上衣和运动鞋，打造风格统一的全身造型。

      • 显示颜色： 沙漠黄
      • 款式： FQ0634-277

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