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      Jordan Jumpman Soft Touch

      大童长袖T恤

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      Jordan Jumpman Soft Touch 大童长袖T恤采用针织面料结合休闲设计，缔造舒适穿着感受。 罗纹圆领搭配轻微落肩设计，塑就休闲穿着体验；长袖设计，打造时尚造型，可轻松搭配多款 Jordan 下装或挚爱牛仔裤。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV5886-010

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