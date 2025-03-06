Jordan Jumpman Team

双肩包

¥449

Jordan Jumpman Team 双肩包设有一个大号主袋，同时融入笔记本保护套和独立鞋袋设计，打造井然有序的收纳空间，方便你携带所有必要装备。

  • 显示颜色： 宝蓝/红外线红 23/红外线红 23
  • 款式： 658405-428

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