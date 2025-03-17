Jordan Jumpman Team 1

男子运动鞋

¥999

黑/校园红/白色/黑
白色/大学蓝/狼灰/黑

Jordan Jumpman Team 1 男子运动鞋以 1997 年元年款为灵感，融入皮革鞋面、Nike Zoom 气垫以及 Phylon 中底等经典细节元素，缔造复古学院风格之余，实现灵敏缓震表现。

  • 显示颜色： 黑/校园红/白色/黑
  • 款式： 644938-002

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