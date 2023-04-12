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      Jordan Jumpman Team II (GS)

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      Jordan Jumpman Team II (GS) 大童运动童鞋以为球场而生的 AJ 13 款型为蓝本打造，彰显传统运动风范。该款设计采用组合鞋面和泡棉中底打造，搭配经典 Jordan 细节，塑就舒适支撑效果和灵敏回弹的缓震性能。

      • 显示颜色： 大学红/皇家蓝/白色/大学红
      • 款式： 820273-604

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