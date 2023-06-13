跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Jumpman Travel

      大童工装长裤

      ¥329
      ¥499
      34% 折让

      Jordan Jumpman Travel 大童工装长裤焕新演绎经典工装长裤。 采用轻盈梭织面料，弹性十足，塑就无拘运动体验；包边弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；多口袋设计，有助安全收纳钱包、钥匙、手机等基本小物件。 可搭配挚爱的 Jordan 上衣和运动鞋，呈现和谐的全身造型，尽显品牌风范。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FQ0656-010

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。