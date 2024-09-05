Jordan Jumpman Travel 大童工装长裤焕新演绎经典工装长裤。采用轻盈梭织面料，弹性十足，塑就无拘运动体验；包边弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；多口袋设计，有助安全收纳钱包、钥匙、手机等基本小物件。可搭配挚爱的 Jordan 上衣和运动鞋，呈现和谐的全身造型，尽显品牌风范。

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