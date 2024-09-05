Jordan Jumpman Travel

大童工装长裤

¥319
¥499
36% 折让

黑
中橄榄绿

Jordan Jumpman Travel 大童工装长裤焕新演绎经典工装长裤。采用轻盈梭织面料，弹性十足，塑就无拘运动体验；包边弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；多口袋设计，有助安全收纳钱包、钥匙、手机等基本小物件。可搭配挚爱的 Jordan 上衣和运动鞋，呈现和谐的全身造型，尽显品牌风范。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FQ0656-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。