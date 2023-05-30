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      Jordan Jumpman Two Trey 女子运动鞋采用匠心设计，旨在致敬迈克尔·乔丹的经典夺冠年份。 简约经典版型巧搭新颖配色，为经典设计注入时尚气息。

      • 显示颜色： 钛紫/白色/钛紫/帆白
      • 款式： FB7166-511

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