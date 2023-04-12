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      Jordan Legacy AJ11 Snakeskin

      男子篮球球衣

      ¥749

      白色/黑
      黑/浅骨色

      穿上 Jordan Legacy AJ11 Snakeskin 篮球球衣，畅享心无旁骛的运动体验。透气设计，巧搭设计灵感源自爬行动物的标志设计。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： CI0305-100

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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