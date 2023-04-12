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      Jordan Legacy Poolside

      运动袜（1 双）

      ¥99

      波尔多酒红色/宇宙紫红/明黄
      阿马里洛黄/欧皮特黄/白色

      Jordan Legacy Poolside 运动袜从品牌丰富的既往设计中汲取灵感，塑就新颖外观。此款日常袜子舒适贴合，搭配缓震配置和透气设计，赋予双足舒适感受。针织设计借鉴自 Air Jordan 7 图案。

      • 显示颜色： 波尔多酒红色/宇宙紫红/明黄
      • 款式： CQ0985-623

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