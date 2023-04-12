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      Jordan Legacy Sport DNA

      运动袜（1 双）

      ¥99

      神秘深海蓝/深藏青/阴影绿
      冰淡紫/暗兰花紫/黑

      Jordan Legacy Sport DNA 运动袜（1 双）在中足部位采用足弓支撑设计，并加固后跟和足尖，为关键区域营造出色耐穿性，缔造柔软舒适的穿着感受。

      • 显示颜色： 神秘深海蓝/深藏青/阴影绿
      • 款式： SK0028-469

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