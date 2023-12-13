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      Jordan Lil' Champ

      婴童印花T恤和长裤套装

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      Jordan Lil' Champ 婴童套装为小宝贝轻松打造风格统一的造型，塑就非凡舒适体验。 T恤采用顺滑针织面料，搭配印花图案；长裤采用柔软针织面料，结合弹性腰部和罗纹裤管口，令小宝贝在玩耍时畅享稳固贴合感。

      • 显示颜色： 麻黄
      • 款式： FV2666-200

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