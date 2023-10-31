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      Jordan Lil' Champ

      幼童长袖T恤和长裤套装

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      Jordan Lil' Champ 幼童套装，为孩子轻松打造风格协调的造型，塑就非凡舒适体验。 图案T恤采用顺滑针织面料，结合长袖设计，提升包覆效果。长裤采用柔软法式毛圈面料，结合锥形剪裁，缔造舒适穿着感受；弹性腰部搭配罗纹裤管口，营造稳固贴合感受，助力孩子尽情畅玩。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2669-010

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