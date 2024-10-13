Jordan Lil Drip (TD) 婴童运动童鞋柔韧灵活，结实耐穿，是小宝贝的探索佳选。 提拉设计，令小小探索家轻松穿脱鞋款，满足他们的自主心理。 橡胶外底搭配以轮胎胎面为灵感的抓地设计，提供可驾驭游乐场、人行道和泥泞场地的出众抓地力。 让孩子再也不怕弄脏小脚，尽展可爱活力范儿。

显示颜色： 欧皮特黄/中橄榄绿/黑

款式： FB9919-700