Jordan Lil Drip (TD)

婴童运动童鞋

¥249
¥399
37% 折让

火焰红/黑
毒紫/黑/浅原色灰

Jordan Lil Drip (TD) 婴童运动童鞋柔韧灵活，结实耐穿，是小宝贝的探索佳选。 提拉设计，令小小探索家轻松穿脱鞋款，满足他们的自主心理。 橡胶外底搭配以轮胎胎面为灵感的抓地设计，提供可驾驭游乐场、人行道和泥泞场地的出众抓地力。 让孩子再也不怕弄脏小脚，尽展可爱活力范儿。

  • 显示颜色： 火焰红/黑
  • 款式： FB9919-600

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