Jordan Long-Sleeve

男子半开襟针织衫

¥299

太空蓝/热带青/熔化粉
白色/健身红/健身红
调色暗灰/调色黑/黑

Jordan Long-Sleeve 男子半开襟针织衫采用舒适贴身的柔软棉料，结合撞色连肩衣袖，缔造经典运动风范之余提升运动自由度。

  • 显示颜色： 太空蓝/热带青/熔化粉
  • 款式： 637540-483

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