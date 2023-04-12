跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Luka 1 (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥469

      Jordan Luka 1 (PS) 幼童运动童鞋专为运动小将打造，设计灵感源自卢卡·东契奇。轻盈鞋面结合全掌型泡绵缓震配置，无论是操场、篮球场还是户外活动，皆可令小宝贝畅享乐趣。

      • 显示颜色： 黑/暗灰/大学红
      • 款式： DR6086-060

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。