卢卡·东契奇以出众的篮球才华闻名于世，而足球是他心中特殊的存在。Jordan Luka 2 PF 男子篮球鞋旨在致敬职业球员卢卡·东契奇在马德里打球的时光以及他儿时偶像所穿着的经典战靴。鞋款专为赛场而生，助你提升后撤步、侧撤步和急停表现。明快色彩结合大片纹理印花，让你在球场上一展精湛球技，秀出型潮，炫出风采。

显示颜色： 激光橙/黑/浅土褐/翡翠绿

款式： FQ9046-800