Jordan Luka 2 PF

男子实战篮球鞋

¥579
¥899
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白色/透明粉/黑
亮橙/黑/微绿

你奋力引爆疾速，我们带来稳定支撑。Jordan Luka 2 PF 男子篮球鞋专为助你精进球技打造，重点提升后撤步、侧撤步和急停表现。中底搭载柔韧稳固的缓震配置，缔造出众回弹表现，助你在球场上畅动自如。鞋面采用笼式设计，无论是充当后卫还是在场边切入，皆可为你提供出众包覆效果。即刻上脚，尽兴发挥。

  • 显示颜色： 白色/透明粉/黑
  • 款式： DX9012-106

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