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      Jordan Luka 2 PF

      男子篮球鞋

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      黑/狼灰/白色/亮深红
      白色/冲击绿/黑

      Jordan Luka 2 PF 男子篮球鞋这一特别版鞋款从经典配色 AJ4 'Cement' 中汲取满满灵感。 黑色、灰色与些许红色碰撞，经典外观与现代性能体验兼备。 该鞋款专为助你精进球技而打造，重点提升后撤步、侧撤步和急停表现。 系上鞋带，镌刻你的传奇。

      • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/亮深红
      • 款式： DX9012-006

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