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      Jordan Luka 2 PF

      男子篮球鞋

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      黑/华丽紫/极光绿/反光绿
      足球灰/氧气紫/橙粉/黑

      当卢卡·东契奇在现实世界大展身手、斩获高分时，Luk.AI 则在数字世界与球迷互动，完善自我。太奇妙了，对吧？Jordan Luka 2 PF 男子篮球鞋的设计灵感则源于这一革新创想。匠心配色借鉴自 Luk.AI 在数字世界所穿的装备，巧添夜光元素，打造科幻感时尚外观，展示出众格调。

      • 显示颜色： 黑/华丽紫/极光绿/反光绿
      • 款式： DX9012-001

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