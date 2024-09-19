卢卡·东契奇的家乡斯洛文尼亚率先被评为“全球绿色目的地”。穿上这款特别版 Jordan Luka 2 S PF 男子篮球鞋，向斯洛文尼亚致敬。配色的灵感源自让人叹为观止的地下洞穴。该鞋款打造匠心造型，旨在向斯洛文尼亚对可持续发展的持续奉献致敬。

显示颜色： 烟灰/浅烟灰/暗烟灰/激光橙

款式： DX9034-008