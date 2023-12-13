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      Jordan Luka 2 S PF

      男子篮球鞋

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      卢卡·东契奇的家乡斯洛文尼亚率先被评为“全球绿色目的地”。穿上这款特别版 Jordan Luka 2 S PF 男子篮球鞋，向斯洛文尼亚致敬。配色的灵感源自让人叹为观止的地下洞穴。该鞋款打造匠心造型，旨在向斯洛文尼亚对可持续发展的持续奉献致敬。

      • 显示颜色： 烟灰/浅烟灰/暗烟灰/激光橙
      • 款式： DX9034-008

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