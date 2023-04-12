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      Jordan Mars 270 (GS)

      大童运动童鞋

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      Jordan Mars 270 (GS) 大童运动童鞋采用经典 Air Jordan 灵感设计，以现代风格重新混搭。搭配大号 Max Air 缓震配置和弹性泡棉，造就穿着体验出众舒适的 Jordan 鞋款。

      • 显示颜色： 黑/金属金/黑/煤黑
      • 款式： BQ6508-007

      尺寸与尺码

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