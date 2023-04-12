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      Jordan Max 200 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥699

      白色/活力紫红/明黄/黑
      白色/挑战红/苍野灰/黑

      Jordan Max 200 (GS) 大童运动童鞋设计元素灵感源于 Air Jordan 4，为 Jordan 系列融入焕新 Air，塑就出众舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/活力紫红/明黄/黑
      • 款式： CD5161-102

      尺寸与尺码

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