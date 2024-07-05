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      Jordan Max Aura (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥549

      白色/黑/暗紫
      黑/健身红/白色/黑

      Jordan Max Aura (PS) 幼童运动童鞋从 AJ 10 和 11 汲取设计灵感，营造舒适脚感，旨在向 Jordan 篮球风范致敬。

      • 显示颜色： 白色/黑/暗紫
      • 款式： AQ9216-121

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