Jordan Max Aura 2

幼童运动鞋

¥499

Jordan Max Aura 2 幼童运动鞋采用适合儿童的易穿脱设计，巧糅经典 Jordan 细节。 鞋款柔韧轻盈，搭配便于穿脱的固定带，外加外底橡胶贴片，铸就出色抓地力。

  • 显示颜色： 白色/黑/健身红
  • 款式： CN8095-102

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 17.8

29.5: 鞋内长 19.2

31: 鞋内长 20

32: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22.2

35: 鞋内长 23.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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