Jordan Max Aura 2

男子运动鞋

¥559
¥799
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Jordan Max Aura 2 男子运动鞋从品牌丰富的既往设计中汲取灵感，打造耐穿运动鞋。该款设计灵感源于以往 Air Jordan 鞋款，具有轻盈缓震性能，塑就吸睛外观。

  • 显示颜色： 白色/黑/金属金
  • 款式： CK6636-107

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