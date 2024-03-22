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      Jordan Max Aura 5 (GS)

      大童运动童鞋

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      当你需要一双能让你倍感舒适的鞋款，那么 Jordan Max Aura 5 (GS) 大童运动童鞋就是你的不二选择。该款运动鞋从 AJ3 汲取灵感，为经典款型注入时尚风范。耐穿皮革和合成材质组合设计，结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你轻松驾驭日常活动。

      • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/岩浆橙
      • 款式： DZ4352-008

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