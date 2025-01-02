Jordan Max Aura 5

男子运动鞋

¥469
¥799
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白色/校园红/狼灰/黑
黑/白色/狼灰/金属金

当你需要一双能让你日常倍感舒适的鞋款，那么 Jordan Max Aura 5 男子运动鞋就是你的不二选择。该款运动鞋从 AJ3 汲取灵感，为经典款型注入时尚风范。耐穿皮革与合成材质组合设计，结合后跟 Max Air 缓震配置，助你轻松出型。

  • 显示颜色： 白色/校园红/狼灰/黑
  • 款式： DZ4353-101

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