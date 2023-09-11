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      Jordan Max Aura 5

      男子运动鞋

      ¥799

      当你需要一双能让你日常倍感舒适的鞋款，那么 Jordan Max Aura 5 男子运动鞋就是你的不二选择。该款运动鞋从 AJ3 汲取灵感，为经典款型注入时尚风范。耐穿皮革与合成材质组合设计，结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你轻松驾驭步行、跑步或滑板运动。

      • 显示颜色： 白色/校园红/狼灰/黑
      • 款式： DZ4353-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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