当你需要一双能让你日常倍感舒适的鞋款，那么 Jordan Max Aura 5 男子运动鞋就是你的不二选择。该款运动鞋从 AJ3 汲取灵感，为经典款型注入时尚风范。耐穿皮革与合成材质组合设计，结合后跟 Max Air 缓震配置，助你轻松出型。

显示颜色： 白色/校园红/狼灰/黑

款式： DZ4353-101