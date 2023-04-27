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      Jordan Milestone

      婴童连体衣和毛毯套装

      ¥449

      Jordan Milestone 婴童套装包含两件连体衣和一条毛毯，庆贺宝宝诞生。毛毯上印有 12 双复刻版运动鞋，代表每月一双，让你可以畅想未来篮球运动员的成长脚步。

      • 显示颜色： 白色/白色/红色
      • 款式： DB7272-100

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