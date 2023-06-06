跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan "Mini Me" Flight

      幼童背心和短裤套装

      ¥279
      ¥399
      30% 折让

      Jordan "Mini Me" Flight 幼童套装为孩子带来轻松的暖天穿搭体验，彰显品牌风范。透气网眼布针织背心以篮球球衣为设计灵感，配套单车短裤采用柔软弹性针织面料，结合包边弹性腰部，缔造舒适穿着感受。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FQ0730-010

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。