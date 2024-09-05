Jordan MJ 幼童双向弹力工装长裤采用梭织面料与经典长裤版型，弹性出众，令孩子自如畅玩。弹性腰部搭配抽绳，舒适非凡；多口袋设计，便于存放小物件；锥形裤筒结合弹性裤管口，缔造舒适稳固的贴合感受，让孩子的 Jordan 运动鞋尽展夺目风采。

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