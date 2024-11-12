Jordan MJ Baseline 大童加绒长裤采用柔软加绒针织面料结合休闲剪裁，便于搭配挚爱 Jordan 上衣，彰显 Jordan 品牌魅力。锥形剪裁搭配罗纹针织裤管口，缔造舒适穿着感受。两侧及背面配有口袋，便于存放小物件；弹性腰部设计，塑就恰到好处的贴合感，助孩子尽兴畅玩，乐享欢乐时光。可搭配 Jordan MJ Baseline 连帽衫，打造风格统一的造型。

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