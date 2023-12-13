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      Jordan MJ Baseline

      幼童套头连帽衫

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      Jordan MJ Baseline 幼童套头连帽衫采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软；结合休闲剪裁，易于叠搭，彰显简约风范。 设有风帽，舒适非凡；落肩设计，缔造休闲版型；袋鼠式口袋，可收纳小物件，亦可暖手；罗纹袖口和下摆，有助锁住热量。 可搭配 Jordan MJ Baseline 长裤，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV5825-010

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