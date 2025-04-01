无论是球场酣战还是埋头学习，Jordan MJ Brooklyn Essentials 大童法式毛圈长裤皆可轻松驾驭。该长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，演绎经典版型。弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；两侧和后身设有口袋，可供存放小物件。锥形裤腿搭配罗纹裤管口，塑就舒适稳固的日常穿着体验。可搭配 Jordan MJ Brooklyn Essentials 连帽衫，打造风格统一的造型。

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