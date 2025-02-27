Jordan MJ Brooklyn Essentials

幼童法式毛圈长裤

¥259
¥349
25% 折让

无论是在操场上玩耍，还是在教室里学习，Jordan MJ Brooklyn Essentials 幼童法式毛圈长裤皆可轻松驾驭。 该长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，演绎经典版型。 弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；两侧和后身设有口袋，可供存放小物件。锥形裤腿搭配罗纹裤管口，为孩子带来舒适稳固的日常穿着体验。 可搭配 Jordan MJ Brooklyn Essentials 连帽衫，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7114-010

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